"Billy's Joy" als herausfordernder Ritt durchs Märchenland

Was tun, wenn man eine Komödie auf Basis von Shakespeares Werken schreiben soll, aber feststellt, dass diese gar nicht lustig sind? Victor Afung Lauwers hat es trotzdem gemacht und ein absurdes, aus allen Nähten platzendes Märchenland geschaffen, wo Romeo sich nicht umbringen darf und Schneewittchen beinahe vergewaltigt wird. Die Uraufführung von "Billy's Joy" beim ImPulsTanz-Festival geriet für das Akademietheater-Publikum am Dienstagabend zum herausfordernden Ritt.

Das Stück kann als eine Art Fortsetzung von "Billy's Violence" - das ebenfalls beim ImPulsTanz-Festival zu sehen ist - gelesen werden, für das Lauwers sich Shakespeares Tragödien annahm. Darin versuchte er zu ergründen, was so spaßig daran ist, Gewaltszenen zu schreiben. Nach dem Ausflug ins Reich der Gewalt wollte sich die Needcompany des belgischen Choreografen Jan Lauwers aber der Versöhnung hingeben und bat Victor Afung Lauwers erneut, für sie tätig zu werden. Dadurch landeten die Performerinnen und Performer nun in einem absurden Reich, das mit unzähligen Referenzen gespickt ist.