Billie Jean King Cup: ÖTV-Frauen in Bestbesetzung gegen USA

Österreichs Tennis-Frauen reisen zum Showdown im Billie Jean King Cup bei Rekordsieger USA in Bestbesetzung an. In der Qualifikationsrunde für das Finalturnier wird das rot-weiß-rote Quintett von Julia Grabher (WTA-93.) angeführt. ÖTV-Teamkapitänin Marion Maruska nominierte am Freitag zudem Sinja Kraus (WTA-219.), Barbara Haas (WTA-468.), Tamira Paszek (WTA-528.) und Melanie Klaffner (WTA-912.). Österreich wird am 14./15. April in Delray Beach als klarer Außenseiter antreten.

"Es ist David gegen Goliath. Aber wir möchten Goliath natürlich ein Bein stellen. Das machen wir ja gegen die USA besonders gerne", sagte Maruska und blickte auf die Überraschungssiege 2002 in Charlotte (3:2) und 2004 in Innsbruck (4:1) zurück. Insgesamt führen die USA in direkten Duellen aber mit 7:2.

Maruska, die beim überraschenden 3:2 im Play-off gegen Lettland im November in Schwechat auf Topspielerin Grabher hatte verzichten müssen, freute sich über die Zusage aller Spielerinnen. "Natürlich möchte man immer mit dem stärksten Team antreten können, und ich bin froh, dass das gegen die USA der Fall ist."

Die Gastgeberinnen werden aber genauso in Bestbesetzung antreten. Mit dabei sind mit Jessica Pegula (3.) und Coco Gauff (6.) zwei Top-Sechs-Spielerinnen im WTA-Ranking. "Noch dazu bilden Pegula und Gauff zusammen ein absolutes Weltklassedoppel", betonte Maruska. Gauff ist derzeit Dritte, Pegula Fünfte im WTA-Doppelranking. Außerdem werden im Team der USA mit Madison Keys (WTA-20.) und Danielle Rose Collins (WTA-31.) zwei weitere Topspielerinnen stehen.