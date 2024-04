Billie Eilish bringt im Mai ihr drittes Album heraus

Die amerikanische Sängerin und zweifache Oscar-Preisträgerin Billie Eilish (22) bringt ihr drittes Album heraus. "Hit Me Hard and Soft" erscheint am 17. Mai, teilte sie am Montag (Ortszeit) per Instagram mit. Sie sei nervös und aufgeregt, schrieb sie in einer Nachricht an ihre Fans. Sie und ihr Bruder Finneas könnten nicht stolzer auf das Album sein. Eilish, mit vollem Namen Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, und Finneas O'Connell schreiben gemeinsam an Liedern.

Als 17-Jährige stürmte die Ausnahmekünstlerin mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019) die Charts. 2021 erschien ihre zweite Platte "Happier Than Ever". 2022 gewannen die Geschwister mit "No Time To Die" aus dem Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" den Oscar für den besten Song. In diesem März holten sie mit dem "Barbie"-Song "What Was I Made For?" ihre zweite Trophäe.

In ihrer Ankündigung am Montag verlinkte Eilish ihren Bruder und den Fotografen William Drumm, der für Unterwasseraufnahmen bekannt ist. Dazu postete sie ein Foto, das die Sängerin unter Wasser schwebend unterhalb einer weißen Tür zeigt.