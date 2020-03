Bill Gates investiert in die Lithiumförderung

Bill Gates finanziert mit seinem Investmentfonds Breakthrough Energy Ventures das US-Start-up Lilac Solutions, das Technologien zur umweltfreundlicheren Förderung von Lithium entwickelt.

Lilac Solutions will die ökologisch problematische Gewinnung von Lithium revolutionieren. Bisher werden bei der Lithiumförderung riesige Mengen von unterirdischem Salzwasser aus dem Boden gepumpt. Das kalifornische Start-up will diesen aufwendigen Prozess günstiger, effizienter und umweltschonender machen. Lithium gilt als Wachstumsmarkt. Das Metall wird für die Herstellung von LithiumIonen-Batterien benötigt, die in Elektroautos verbaut werden. Am Fonds Breakthrough Energy Ventures, gegründet Ende 2016, sind auch Amazon-Gründer Jeff Bezos, US-Präsidentschaftskandidat Michael Bloomberg oder Virgin Gründer Richard Branson beteiligt.

„Eine riesige Herausforderung“

Das neuartige Coronavirus könnte die Welt nach Ansicht von Microsoft-Gründer Bill Gates möglicherweise in eine „sehr schlimme Lage“ bringen. „Es stellt uns vor eine riesige Herausforderung“, sagte Gates bei der Konferenz des weltgrößten Wissenschaftsverbands AAAS (American Association for the Advancement of Science) in Seattle. „Es gibt viel, was wir nicht über diese Epidemie wissen, aber es gibt auch viel, was wir wissen, das zeigt, dass sie sehr dramatisch werden könnte – besonders, wenn sie sich in Gegenden wie dem südlichen Afrika oder dem südlichen Asien ausbreitet“, sagte Gates weiter. „Diese Krankheit wird, wenn sie nach Afrika kommt, dramatischer sein als in China – und ich will das, was in ­China passiert, nicht verharmlosen.“