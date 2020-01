Bildungsforscher: Parteipolitik nicht das Problem

Susanne Wiesinger ("Machtkampf im Ministerium") sieht Parteipolitik als großes Übel im heimischen Bildungssystem. Für Bildungswissenschafter Stefan Hopmann ist hingegen nicht Parteipolitik das Problem, sondern "Stupid Public Policy": Österreich setze - wie andere reiche Länder auch - immer wieder auf Maßnahmen, von denen man bereits vorher wissen müsse, dass sie nicht funktionieren können.

Parteipolitik habe im Bildungsbereich in einer Demokratie absolut ihre Berechtigung, betonte der Professor der Uni Wien im Gespräch mit der APA. Immerhin sei unzweideutiges Expertenwissen in der Bildungspolitik eine Fantasie, es gehe dabei immer auch um normative Fragen und Werte.

Das Problem in Österreich sei vielmehr, dass Schule als maria-theresianische Behörde verstanden werde. Außerdem fehle eine Schulkultur, in der das soziale Umfeld der Schule integriert wird. Während etwa in Finnland Schulen selbst ihren Direktor wählen, würden in Österreich selbst Eltern als schulfremde Personen gelten.