Bildungsabbrecher suchen länger Arbeit und verdienen weniger

Wer seine Ausbildung abbricht, hat meist instabilere Jobs und ein geringeres Einkommen als Personen mit einem erfolgreichen Abschluss, zeigt das aktuelle bildungsbezogene Erwerbskarrierenmonitoring der Statistik Austria. Schon der Einstieg ins Berufsleben ist für Bildungsabbrecher grundsätzlich schwerer: Wer eine Ausbildung abschließt, sucht kürzer nach Arbeit und ist mehr Tage pro Jahr erwerbstätig. Nur bei den AHS gibt es kaum Unterschied zwischen Abschluss und Abbruch.

Nur im Falle des Gymnasiums verdienen Absolventen und Abbrecher im Median dasselbe: Personen mit AHS-Matura als höchstem Bildungsabschluss verdienen 1.700 Euro, AHS-Abbrecher ebenso. Allerdings beginnen an AHS auch acht von zehn nach der Matura eine weitere Ausbildung (in der Regel ein Studium), nach der sie ein höheres Einkommen erwarten können. Zum Vergleich: Nach einer Lehre entscheiden sich gerade einmal vier Prozent für eine weitere Ausbildung, an den BMS sind es 42 Prozent, an den BHS 46.