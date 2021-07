Bildstein/Hussl in Segelregatta weit weg von Medaillenrängen

Benjamin Bildstein/David Hussl haben am Freitag in der olympischen Segelregatta vor Enoshima den Turnaround nicht geschafft. In der 49er-Klasse kamen sie über die Tagesränge 10, 5 und 16 nicht hinaus, das ergibt den vorläufig neunten Gesamtrang. Tanja Frank und Lorena Abicht schlossen in der 49er-FX-Klasse zwei Wettfahrten in den Top Ten ab. Bei Leichtwind-Bedingungen erreichte das Duo einen siebenten und einen neunten Platz.

Im dritten, chronologisch aber ersten Rennen des Tages klassierten sich die beiden an der 20. Stelle. Damit liegen Frank/Abicht in der Zwischenwertung nach neun von vorerst zwölf Rennen auf dem 15. Platz. 22 Punkte fehlen aktuell auf eine Teilnahme im Medal Race. "Es war heute wieder 'tricky'", sagte Frank. "Wir hatten wenig Wind und es war ganz schwierig die richtige Seite vorherzusehen. Zudem trieb auch sehr viel Holz, Seegras und Algen und damit haben wir vor allem in der ersten Wettfahrt zu kämpfen gehabt." Zwei Top-Ten-Plätze bei diesen schwierigen Bedingungen seien "ok".

Bildstein/Hussl haben 69 Punkte auf dem Konto, die Neuseeländer und Topfavoriten Peter Burling/Blair Tuke sowie die führenden Briten Dylan Fletcher/Stuart Bithell halten bei 34. Die Österreicher liegen 35 Zähler hinter einer Medaille. Drei Wettfahrten stehen am Samstag noch auf dem Programm, ehe die Top Ten im Medal Race die Medaillen ermitteln.

"Wir hatten heute andere Bedingungen, deutlich leichteren Wind, aber wir konnten wieder nicht die Performance zeigen, die wir uns erhofft haben. Momentan scheint es nicht zu funktionieren", sagte Bildstein enttäuscht. Das Hauptproblem sei erneut die Startphase. Hussl erklärte, man habe aggressiver starten wollen und das dann auch durchzuziehen. "Aber das haben wir nicht umgesetzt. Wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht die Leistungen zeigen, die wir uns erhofft haben."

Am Samstag sind alle drei österreichischen Boote am Start. Während Bildstein/Hussl und Frank/Abicht mit drei Rennen ihre Eröffnungsserie beenden, starten Thomas Zajac/Barbara Matz (Nacra17) in die zweite Hälfte der Fleet-Races. In allen drei Klassen ist der jeweils erste Start für 5.05 Uhr MESZ angesetzt.