Bildgewaltiges und kurzweiliges Ring-Finale in Erl

Die Oper "Götterdämmerung" von Richard Wagner hat am Sonntagnachmittag bei den Tiroler Festspielen Erl in der Regie von Brigitte Fassbaender und unter der musikalischen Leitungen von Erik Nielsen ihre Premiere gefeiert. Die Inszenierung des letzten Teils der Ring-Tetralogie überzeugte mit modernem Bühnenbild, starken Bildern und ebensolchen Charakteren sowie einem ausgesprochen differenziert und klug musizierenden Festspiel-Orchester.

Den Rahmen für diesen dadurch musikalisch zupackenden, zum Teil überwältigenden und nicht zuletzt auch melodietrunkenen Opernabend setzte nicht zuletzt Kaspar Glarner, der das Erler Passionsspielhaus und dessen Bühne in seinem kargen Glanz voll zur Geltung brachte. Kontrapunktische Akzente wie etwa ein Billardtisch, eine Bar oder eine gemütliche Couch, eigentlich nicht unbedingt Bestandteil des komplexen Wagner-Kosmoses, entfalteten so ihre ganze Wirkung.

Überzeitlich und altbewährt war hingegen natürlich die Geschichte der "Götterdämmerung" selbst, für die der Komponist und Librettist Wagner bekanntlich tief in die Mythologie-Kiste gegriffen hatte. Auch in Erl entspann sich die groß angelegte Erzählung zwischen dem Helden Siegfried, dessen Angebeteter Brünnhilde und den hinterlistigen Widersacher Hagen. Einige Irrungen, Wirrungen, Tricks und Tode später, in deren Zentrum der eigentlich verfluchte Ring stand, der dennoch das Versprechen der Weltherrschaft in sich trug, kam es schließlich zur namensgebenden Götterdämmerung und damit zum Untergang des himmelsähnlichen Krieger-Ruheortes Walhall.