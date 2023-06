Bilderausstellung von drei Ukraine Frauen in Rankweil

Die Bilder von Maryna Liapina, Novikova Zugairat und Svitlana Vardanian unter dem Motto "Gefühle" sind im VogelfreiRAUM zu bewundern.

RANKWEIL. Die drei Frauen aus der Ukraine Maryna Liapina (35) aus Kiew, Svitlana Vardanian (35) aus Pavlograd und Novikova Zygairat (47) aus Mariupol stellen unter dem Motto: „Gefühle“ ihre etwa dreißig Bilder im VogelfreiRAUM in der Rankweiler Ringstraße aus und können auch erworben werden. Die Vernissage geht am Donnerstag, 15. Juni ab 19 Uhr über die Bühne. Die Öffnungszeiten der Bilderausstellung sind von Montag bis Samstag von 17.30 bis 20 Uhr und Sonntag von 10 bis 12.30 Uhr. Eine Bilderausstellung über das emotinale Erleben von Krieg in ihrer Heimat Ukraine. Die neuen Bilder sind Auseinandersetzungen mit der Gefühlswelt jeder Einzelnen und mit nicht gekannten Grenzerfahrungen. Durch den Beginn des Ukraine Krieg vor etwa eineinhalb Jahren flüchteten die drei Frauen aus der Heimat und landeten im Raum Vorderland. Drei Künstlerinnen, drei unterschiedliche gestalterische Herangehensweisen sowie drei verschiedene Stilrichtungen vereint in einer Bilderausstellung. „Alles was sich in der sehr schwierigen Vergangenheit angestaut hat ist für mich, die Familie und meine zwei Freundinen sehr belastend. Es wurde alles zu viel für uns, große Angst und riesige Probleme stehen leider im Mittelpunkt vom Alltag“, sagt Maryna Liapina mit ganz viel Tränen in den Augen. Liapina, Vardanian und Zygairat haben sich ihr Leben natürlich ganz anders vorgestellt und hoffen bald wieder in die Ukraine zurück zu kehren. Seit ihrer Flucht nach Rankweil haben die drei Ukraine Frauen selbst ein eigenes Projekt auf die Beine gestellt. Jeden Montag von 17 bis 19 Uhr wird im VogelfreiRAUM in Rankweil in einer gemütlichen Atmosphäre ein Malworkshop für Jedermann angeboten. Neben einem intensiven Deutschkurs haben die drei Künstlerinnen monatelang neue Bilder zu verschiedensten Themen praktiziert und gemalt. In jeder freien Minute schnappten sie sich einen Pinsel, Stifte, Pastellkreide oder Ölfarben und taucht in die grenzenlose Welt des Malens ein. Nun präsentieren die drei Ukraine Frauen der Öffentlichkeit die neuen Bilder und hoffen auf viele Besucher zur Vernissage und Ausstellung.VN-TK