Bildende Künstler aus dem Bezirk Dornbirn. Bianca Tschaikner (35) „Zeichnen ist eine wunderbare Art die Welt zu erkunden“

Die Weltenbummlerin, Zeichnerin, Druckgrafikerin und Illustratorin Bianca Tschaikner über den schnellen Strich, Unvorhergesehenes und glückliche Unfälle.

Die Künstlerin Bianca Tschaikner ist eine Weltenbummlerin, für die Leben, Lernen und Arbeiten untrennbar miteinander verflochten sind. Studiert hat sie an der FH Vorarlberg die Fachrichtung Mediengestaltung, hat aber gleich einen großen Teil ihres Studiums in Chile und Marokko verbracht um dann weiterhin in Florenz und in Spanien Druckgrafik zu studieren und abschließend in Italien noch den Master in Illustration zu machen. „Für mich haben sich diese Ausbildungen immer schrittweise ergeben, ich habe in unterschiedlichen Ländern an Projekten gearbeitet und sehr viel gelernt“, erklärt die Künstlerin. Sie arbeitet meistens im Kleinformat, was damit zu tun hat, dass sie viel unterwegs ist und daher unbewusst Kompaktes und leicht Transportierbares bevorzugt. Bianca Tschaikner arbeitet gerne mit unterschiedlichen Techniken. „Ich brauche Abwechslung, immer in derselben Technik zu arbeiten, wäre mir zu langweilig. Ich mag den schnellen Strich, mache aber auch Aquarelle. Aktuell experimentiere ich mit Aluminiumradierung und weniger toxischer Druckgrafik“, beschreibt Tschaikner ihre Arbeitsweise. Sie würde alles ausprobieren, neuerdings auch Keramik, nur mit Leinwänden kann sie überhaupt nichts anfangen, ihre Liebe gilt dem Papier. „Wenn ich nicht gerade mit meinem Skizzenbuch in der Welt herum streife, bin ich am liebsten im Druckgrafikstudio, dort bin ich in meinem Element. Diese alchemistisch anmutenden Prozesse, die da ablaufen, der Kontrast zwischen Spannung und Entspannung, zwischen Kontrolle und Zufall, das alles hat etwas sehr Reizvolles“, schwärmt die Künstlerin.