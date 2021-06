Bild-Dichtungen von Günter Brus im Grazer Bruseum

Im Bruseum des Grazer Universalmuseums Joanneum zeigt eine Ausstellung erstmals ausschließlich die Bild-Dichtungen von Günter Brus. Dabei wird ein Blick auf die Entstehungsprozesse und die Vielseitigkeit dieses Genres, das von Brus entwickelt wurde, geworfen. Zu sehen sind Arbeiten von den frühen 70er-Jahren bis in die Gegenwart, es handelt sich um eine "Retrospektive dieses Genres", erläuterte Kurator Roman Grabner bei der Presseführung am Mittwoch.

Brus beendete mit der "Zerreißprobe" 1970 seine Aktionszeit und es entstand ein zeichnerisches und literarisches Werk, das mehrere 10.000 Blätter umfasst. Am Übergang steht der 1971 publizierte Text-Bild-Band "Irrwisch". Die Ausstellung beginnt mit "Die Erzeugung der Erzengel aus Schmutz" von 1974. Anschließend ist die Auseinandersetzung mit dem Werk von William Blake zu sehen. In den Jahren 2008 und 2009 schuf Brus sein spätes Hauptwerk "Brus' and Blake's Jobs".