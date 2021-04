Bike-Shop in Andelsbuch sorgt für "Radau"

In Andelsbuch eröffnete am Donnerstag die Radau Bikesport GmbH - ein fast ausschließlich auf Mountainbikes spezialisiertes Fahrradfachgeschäft.

Anton Meusburger vom gleichnamigen Autohaus Meusburger und Philipp Giselbrecht - zuvor Marketingleiter beim Skihersteller Kästle - eröffneten am 1. April gemeinsam ein Mountainbike-Fachgschäft in Andelsbuch. Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es gerade einmal vier Monate.

Das Konzept dahinter: Mountainbikes mit und ohne Strom von Gravel bis Enduro im Premiumsegment, Bekleidung, Zubehör und Service – das alles in einem stylischen, im urbanen Look gehaltenen Shop, der zum Entdecken und Verweilen einlädt. "Anton und ich haben in kürzester Zeit ein Bike-Geschäft aus dem Boden gestanzt. Wir haben den ersten Shop im Bregenzerwald eröffnet, in dem sich ganzjährlich alles um Mountainbikes dreht", erklärt Phillip Giselbrecht. "Die Idee entstand, als Anton und ich gemeinsam mit Freunden biken waren und das Mountainbike unseres Freundes kaputt ging. Zusammen haben wir das Rad repariert und bemerkt, dass wir die gleiche Leidenschaft teilen."