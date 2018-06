"Big Lift Vespa": Weltrekordversuch in Wieselburg

"Mission: Big Lift Vespa" geglückt: Stuntman Günther Schachermayr hat Mittwochfrüh in Wieselburg eine weitere Aktion erfolgreich absolviert. Auf der an einem Heißluftballon hängenden Vespa sitzend ließ er sich in eine Höhe von 5.800 Metern befördern, um dann mit dem Fallschirm abzuspringen. Nun hofft er auf einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde.

Um 4.00 Uhr begannen die Vorbereitungen für die laut einer Aussendung “längste Liftfahrt” mit der “Red Bull Vespa”, die mit vier Faserseilen am Korb des Ballons mit Karabinern gesichert wurde. Schachermayr legte Fallschirm und Sauerstoffbrille an und stieg auf. Die Sauerstoff-Flasche für die nötige Sauerstoffversorgung wurde aktiviert, ehe es um 5.30 Uhr los ging Richtung Stratosphäre.

Zunächst verlief alles nach Plan. Der mit Fotos und Videomaterial dokumentierte Weltrekordversuch gelang letztlich trotz eines dramatischen Zwischenfalls: In einer Höhe von 20.300 Fuß (6.187 Meter) brach ein Crew-Mitglied im Korb bewusstlos zusammen, weshalb der Steigflug abgebrochen und das Notfall-Szenario startete. Schachermayr und sein begleitender Fallschirmspringer sprangen ab und landeten in der Folge sicher am Boden.