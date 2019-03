Bifie wird Bildungsministerium unterstellt

Das Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie) erhält ab 1. Juli 2020 einen neuen Namen und wird von einer eigenständigen Einrichtung zu einer nachgeordneten Dienststelle des Bildungsministeriums. Das sieht ein Gesetzesentwurf vor, mit dem ein "Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Bildungswesen" (IQS) geschaffen wird.

Auch Bifie-Direktorin Angela Weilguny legte Wert auf die Feststellung, dass sich an der inhaltlichen Arbeit ihrer Einrichtung nicht viel ändern werde. Allerdings seien zurzeit neue Testformate in der Entwicklung, die auch den Zugriff auf Mikrodaten erleichtern. Damit solle es möglich werden, die Ergebnisse der Tests auf einzelne Schulklassen und sogar Schüler herunterzubrechen. “Die Lehrer erfahren sehr viel mehr als heute; etwa, wo einzelne Schüler zusätzlichen Förderbedarf haben, aber genau so, wenn Schüler hochbegabt sind und in diese Richtung gefördert werden sollten.” Weilguny erhofft sich so auch, dass die Tests in den Schulen als gewinnbringend betrachtet würden, und nicht als störend.