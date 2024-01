Bierpartei wird wohl bei der Nationalratswahl antreten

Dominik Wlazny, auch bekannt als "Marco Pogo" und Vorsitzender der Bierpartei, hat für Donnerstag zu einer "Erklärung anlässlich der bevorstehenden Nationalratswahl" geladen. Erklären dürfte er wohl das Antreten seiner Partei, stand eine Entscheidung bis jetzt ja noch aus. Offiziell bestätigen wollte man dies gegenüber der APA am Dienstag jedoch nicht. Die letzten Umfragen rechnen der Partei - sollte sie antreten - durchaus die Chance aus, die vier-Prozent-Hürde zu nehmen.

Die 2015 gegründete Bierpartei stellte sich bereits 2019 der Nationalratswahl, allerdings nur in Wien, und verfehlte damals den Einzug ins Parlament deutlich. Seit 2020 stellt die Bierpartei in Wien elf Bezirksräte, den Einzug in den Landtag verpasste man damals mit 1,8 Prozent der Stimmen jedoch auch. Diesmal könnte das anders aussehen: Der Rockmusiker Wlazny genießt spätestens seit der Wahl zum Bundespräsidenten 2022 eine größere Aufmerksamkeit. Damals erreichte er mit 8,31 Prozent immerhin den dritten Platz hinter Alexander van der Bellen und dem FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz.