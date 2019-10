Bierlein und Van der Bellen würdigten die Verfassung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein haben die Rolle der Bundesverfassung anlässlich des Verfassungstages gewürdigt. Mit Bezug auf die Regierungskrise im Mai habe sich die Verfassung bewährt. Sie ermöglichte die "Lösung der Probleme ohne interpretatorische Kunststücke, allein aufgrund des klaren Wortlautes", sagte Van der Bellen.

Die Klarheit des Verfassungstextes ermögliche "einen soliden Fortgang der Staatsgeschäfte, eine stabile Führung des Gemeinwesens. Auch in politisch turbulenten Zeiten", sagte Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein in ihrer Gastrede beim Festakt. Dieses Regelwerk habe Weitsichtigkeit und Verlässigkeit bewiesen. Bierlein mahnte zur Wachsamkeit, die Verfassung als "fragile Grundlage unseres Zusammenlebens sorgsam zu schützen, weiter zu entwickeln und jeden Tag von Neuem zu verteidigen". Speziell das Engagement der "jungen Generation" stimmt Bierlein optimistisch.

Der Verfassungstag ist für Bierlein "eine Heimkehr an eine großartige Institution", in der sie bis zu ihrer Ernennung zur Bundeskanzlerin sechzehn Jahre Mitglied und zuletzt auch Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs war. Sie betonte, dass ihr das Höchstgericht "sehr am Herzen liegt und immer am Herzen liegen wird".