Biennale: Jermolaewa setzt in Venedig auf politischen Wandel

Tschaikowskys "Schwanensee" als Forderung nach politischem Wandel: Unter dem Titel "Swan Lake" gestaltet Anna Jermolaewa von 20. April bis zum 26. November den Österreichischen Pavillon bei der Kunstbiennale in Venedig. Ihre Präsentation von Videos, Installationen, Leuchtobjekten, Sound und performativen Elementen reicht dabei "von der persönlichen Migrationserfahrung bis hin zu Formen des gewaltlosen Widerstands gegen autoritäre Regime", wie es am Mittwoch heißt.

Basis für die Arbeit in dem von Gabriele Spindler kuratierten Pavillon ist laut Aussendung die titelgebende Arbeit "Rehearsal for Swan Lake", die sich auf Jermolaewas Kindheitserinnerungen an die sowjetische Zensur bezieht: So habe das sowjetische Fernsehen in Zeiten politischer oder sozialer Unruhen manchmal tagelang ununterbrochen Tschaikowskys "Schwanensee" ausgestrahlt. In "Rehearsal for Swan Lake" probt nun eine Gruppe von Balletttänzerinnen ausgewählte Szenen, wodurch die in Leningrad (UdSSR) geborene und seit 1989 in Wien lebende Jermolaewa das berühmte Ballett "von einem Instrument der Ablenkung und Zensur in ein Instrument verwandelt, das einen politischen Wandel und einen Regimewechsel fordert".