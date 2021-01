Biden vor Amtseinführung in der Kirche mit Kongress-Spitzen

Der künftige US-Präsident Joe Biden ist knapp vor seiner Vereidigung in die Kirche gegangen. Der Katholik Biden wurde in der Cathedral of St. Matthew am Mittwoch in Washington unter anderem von den Spitzen der Demokraten und Republikaner im US-Kongress begleitet. Auf Fernsehbildern war zu sehen, dass die Teilnehmer des Gottesdienstes Masken trugen und Abstand hielten. Die Amtseinführung findet um 18.00 Uhr (MEZ) statt.

Bidens Vorgänger Donald Trump hatte sich am Nachmittag aus der US-Hauptstadt mit einem kurzen Auftritt auf der Militärbasis Andrews verabschiedet. Dort standen die geladenen Gäste dicht gedrängt und trugen keine Masken, wie auf Videobildern zu sehen war. Trump wird als erster Präsident seit 1869 der Amtseinführung seines Nachfolgers fernbleiben.

Biden ist nach John F. Kennedy der zweite Katholik, der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Mit ihm in die Kirche ging unter anderem auch der wichtigste Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell. Er gehörte in den vergangenen Jahren zu den einflussreichsten Verbündeten Trumps. McConnell distanziert sich aber vom scheidenden Präsidenten nach dem Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol in Washington.