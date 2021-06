Biden verspricht Afghanistan Unterstützung nach Truppenabzug

US-Präsident Joe Biden hat der afghanischen Regierung weitere Unterstützung auch nach dem Abzug der amerikanischen Truppen zugesichert. "Die Partnerschaft zwischen Afghanistan und den Vereinigten Staaten endet nicht", betonte Biden bei einem Treffen mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani im Weißen Haus am Freitag. Dabei gehe es sowohl um Hilfen für afghanische Regierungstruppen als auch um wirtschaftliche und politische Unterstützung.

Die afghanische Regierung ist in den vergangenen Wochen unter massiven Druck der militant-islamistischen Taliban geraten. Gleichzeitig mit dem Beginn des offiziellen Abzugs der internationalen Truppen am 1. Mai starteten die Taliban mehrere Offensiven in dem Land. Dabei eroberten sie etwa 70 der rund 400 Bezirke neu. Dabei wurden Hunderte Sicherheitskräfte der Regierung getötet, verwundet, gefangen genommen oder zur Aufgabe gezwungen.