Biden und Sunak: Langfristige Unterstützung für Ukraine

Die USA und Großbritannien haben ihre langfristige Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Kremlchef Wladimir Putin glaube, die Allianz würde müde werden und aufgeben, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. "Aber das ist nicht der Fall (...) Wir gehen nirgendwo hin." Man werde solange für die Ukraine da sein, wie es nötig sei.

Die USA und Großbritannien wollen zudem angesichts des wirtschaftlichen und militärischen Aufstrebens Chinas ihre Kooperation verstärken. Biden und Sunak beschlossen eine engere Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und bei für die Energiewende notwendigen Rohstoffen. Sie unterzeichneten am Donnerstag in Washington die "Atlantik-Deklaration", die Sunak als die erste Wirtschaftspartnerschaft ihrer Art bezeichnete. So will Biden den Kongress bitten, Großbritannien bei Rüstungsgeschäften einen Sonderstatus einzuräumen. Beide Länder streben auch eine Vereinbarung zu seltenen Erden für Elektroautobatterien an. Dieses Thema ist auch in den Beziehungen zwischen den USA und der EU wichtig, weil Washington im vergangenen Jahr ein Gesetz mit massiven Subventionen für den Bereich der grünen Technologie beschlossen hatte.