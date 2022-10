Biden sieht keinen Einsatz russischer Atomwaffen in Ukraine

US-Präsident Joe Biden geht davon aus, dass der russische Präsident Wladimir Putin im Krieg mit der Ukraine keine taktischen Atomwaffen einsetzen werde. "Nun, ich glaube nicht, dass er das tun wird", antwortet Biden in einem Interview auf dem Sender CNN auf die Frage, für wie realistisch er es halte, dass Putin eine taktische Nuklearrakete einsetzen werde. Putins Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen bezeichnete Biden als "unverantwortlich".

In der Folge könnten Fehler gemacht und Fehleinschätzungen getroffen werden. "Er kann nicht ungestraft über den Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe sprechen, als ob das eine vernünftige Sache wäre."

Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine habe sich Kremlchef Wladimir Putin laut Biden verschätzt. "Ich denke, er ist ein rationaler Akteur, der sich erheblich verkalkuliert hat", sagte Biden zu CNN in einem Interview, das am Dienstagabend (Ortszeit/Mittwoch 3.00 Uhr MESZ) ausgestrahlt werden sollte. Er glaube zwar, dass Putin rational handle, seine Ziele in der Ukraine aber irrational seien.