Biden ruft Demokratien bei Online-Gipfel zum Zusammenhalt auf

US-Präsident Joe Biden hat demokratische Regierungen weltweit angesichts des Vormarsches autoritärer Systeme zum Zusammenhalt aufgerufen. Autokraten rechtfertigten repressive Praktiken "als effizienteren Weg zur Bewältigung der heutigen Herausforderungen", sagte Biden am Donnerstag zum Auftakt seines zweitägigen virtuellen "Gipfels für Demokratie" mit Vertretern von mehr als 100 Regierungen.

Hauptthemen bei dem Gipfel sollen die Verteidigung der Demokratie gegen Autoritarismus, die Bekämpfung der Korruption und die Förderung der Achtung der Menschenrechte sein. Neben Regierungsvertretern sind auch Aktivisten, Wirtschaftsvertreter und andere Mitglieder der Zivilgesellschaft eingeladen. Für Österreich zeichnete Alexander Schallenberg vier Tage vor der Amtsübergabe des Postens des Bundeskanzlers an Karl Nehammer (beide ÖVP) eine Rede auf. Laut Redetext sagte Schallenberg, Demokratie sei "das einzige System, das in der Lage ist, unsere individuellen Rechte und Freiheiten konsequent zu gewährleisten und jedem von uns die Möglichkeit zu geben, das Beste aus seinem Potenzial zu machen." Doch dies sei keine Selbstverständlichkeit mehr. "Heute teilen nur noch etwa 25 Prozent aller UNO-Mitgliedsstaaten unser Lebensmodell, das auf Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und gegenseitiger Kontrolle beruht."

Einen Tag nach seiner Vereidigung als Bundeskanzler nahm Scholz auf Einladung Bidens an dem Online-Gipfel teil. "Dass er diesen Termin als einen seiner allerersten Amtshandlungen wahrgenommen hat, unterstreicht die Bedeutung, die die Bundesregierung der Stärkung demokratischer Systeme, dem Erhalt der regelbasierten internationalen Ordnung und der Wahrung von Werten wie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten weltweit beimisst", hieß es in der Mitteilung weiter.

Kritik gab es vor dem Online-Treffen an der Einladungsliste des Weißen Hauses. Manche Staaten, in denen die Demokratie unter Druck steht, finden sich dort wieder, andere nicht. So stehen beispielsweise die Philippinen auf der Liste. Die Türkei und - als einziges Land in der EU - Ungarn blieben aber außen vor.