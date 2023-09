Biden reist mit großer Wirtschaftsdelegation nach Vietnam

Vertreter führender US-Techunternehmen werden Insidern zufolge Präsident Joe Biden bei seinem anstehenden Besuch in Vietnam begleiten. Dazu gehören Führungskräfte von Halbleiter- und Digitalkonzernen wie Google, Intel und GlobalFoundries sowie des Flugzeugbauers Boeing, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters sagten.

Die US-Regierung sucht nach Alternativen zum Standort China, mit dem es Handelsstreitigkeiten und zunehmende politische Spannungen gibt - etwa in der Taiwan-Frage. Es wird erwartet, dass Halbleiter bei Bidens Besuch in Hanoi am Sonntag und Montag im Mittelpunkt stehen werden.