Biden, Papst und Großimam beschwören Geschwisterlichkeit

US-Präsident Joe Biden, Papst Franziskus und Großimam Ahmad al-Tayyeb haben gemeinsam zu mehr Anstrengungen für Dialog, Frieden und Nachhaltigkeit aufgerufen. Angesichts von Pandemie, Klimakrise oder steigender Gewalt sei die "globale Zusammenarbeit von Menschen aller Hintergründe, Kulturen, Glaubensrichtungen und Überzeugungen" notwendig, hieß es laut Kathpress am Freitag in einer Erklärung Bidens zum "Welttag der Geschwisterlichkeit aller Menschen".

Erforderlich sei, "dass wir in einem offenen Dialog miteinander sprechen, um Toleranz, Integration und Verständnis zu fördern", betonte der US-Präsident und bekennende Katholik. Der Papst wiederum erinnerte in einer Videobotschaft an das von ihm und dem Kairoer Großimam al-Tayyeb im Februar 2019 in Abu Dhabi unterzeichnete "Dokument zur Brüderlichkeit aller Menschen". Dieses war Ausgangspunkt für den von den Vereinten Nationen im Vorjahr ausgerufenen Welttag.