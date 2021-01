Biden legt Amtseid mit 127 Jahre alter Familienbibel ab

Joe Biden wird seinen Amtseid als 46. US-Präsident am Mittwoch um zwölf Uhr (Ortszeit) in Washington mit der Hand auf einer alten Bibel seiner Familie ablegen. Diese befindet sich seit 127 Jahren im Besitz der Bidens, meldet Kathpress am Dienstag. Die Urgroßeltern des künftigen Präsidenten hatten sie 1893 erworben. Der Demokrat wird nach John F. Kennedy der zweite katholische Präsident in der Geschichte der USA sein.

Die Familienbibel Bidens zählt zu sogenannten Douay-Rheims Exemplaren, die aus dem Lateinischen ins Englische übersetzt und bis ins 20. Jahrhundert als einzige englischsprachige Bibel von der katholischen Kirche anerkannt wurde. Die Biden-Bibel enthält wichtige Eintragungen aus der Familiengeschichte sowie aller Vereidigungen, die der Katholik in seiner politischen Karriere abgelegt hat.

Bidens Vize Kamala Harris will bei der Vereidigungszeremonie auf die Bibel von Thurgood Marshall zurückgreifen, der von 1967 bis 1991 der erste schwarze Richter am Obersten Gerichtshof war. Die Baptistin mit Eltern aus Jamaika und Indien wird die erste Vizepräsidentin der USA sein.

Bereits vor einigen Tagen bekannt gegeben wurde, dass der Jesuit Leo O'Donovan (87) bei der Amtseinführung das traditionelle einleitende Bittgebet sprechen wird. Der ehemalige Präsident der Georgetown Universität ist ein langjähriger Freund der Familie Biden. 2015 leitete O'Donovan die Trauermesse für Bidens ältesten Sohn Beau, der im Alter von 46 Jahren an einem Hirntumor gestorben war.

Den schwarzen Pastor Silvester Beaman aus seinem Heimatort Wilmington hat Biden gebeten, bei der Amtseinführung den abschließenden Segen zu sprechen. Auch der Führer der Bethel African Methodist Episcopal Church aus Bidens Heimatbundesstaat Delaware ist der künftigen Präsidentenfamilie seit fast 30 Jahren eng verbunden.