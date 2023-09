Biden besichtigt Sturmschäden in Florida

US-Präsident Joe Biden ist nach Florida gereist, um sich vor Ort ein Bild von den Verwüstungen durch Hurrikan "Idalia" zu machen. Nach einem Rundflug über das Gebiet erhielt Biden in Live Oak einen Lagebericht von lokalen Beamten. Die Stadt wurde von dem Hurrikan schwer getroffen. Biden sagte, niemand mit Verstand könne bezweifeln, dass der Klimawandel voranschreite. Er versprach den Opfern des Sturms Hilfeleistungen durch die Bundesregierung.

"Ihr könnt auf euer Land zählen und wir werden an eurer Seite stehen, bis die Arbeit erledigt ist", kündigte Biden an. In Florida sind laut Angaben der US-Regierung 1.500 Hilfskräfte des Bundes im Einsatz und mehr als 1,3 Millionen Mahlzeiten ausgegeben worden.