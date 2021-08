Biber nach Jahrhunderten wieder in der Toskana

Die Biber sind zurück in der italienischen Toskana: Über Jahrhunderte sei der Europäische Biber (Castor fiber) in dieser Gegend nicht mehr gesehen worden, berichten italienische Experten im Journal für Säugetierkunde "Hysterix". Ein Fischer hatte demnach erste mögliche Anzeichen entlang des Flusses Ombrone entdeckt und die Behörden verständigt. Der Ombrone entspringt bei Siena, fließt durch die Toskana und mündet ins Mittelmeer.

Nahe der Kleinstadt Sansepolcro am Tiber in der Toskana entdeckten die Experten Anfang Juli weitere Nager. Wie viele dort insgesamt leben, konnten die Forscher nicht eindeutig klären. Die Biber könnten in den vergangenen Jahren in der Toskana ausgesetzt worden sein, wie Mitautor Giuseppe Mazza erklärte. "Im Moment haben wir noch keine verfügbaren Daten, um die Rückkehr der Biber in der Toskana zu verstehen."