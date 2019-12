Biathlon: ÖSV-Damen nach Innerhofer-Schießdebakel nur 14.

Die österreichische Damen-Staffel hat beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen nach drei Strafrunden von Katharina Innerhofer schlecht abgeschnitten. Das ÖSV-Quartett mit Julia Schwaiger, Innerhofer, Lisa Hauser und Christina Rieder kam am Samstag nicht über Platz 14 hinaus. Den Sieg sicherten sich Norwegen vor Russland und der erneut sensationell starken Schweiz.

Für die Österreicherinnen reichte es nach Rang sieben beim Saisonauftakt in Östersund vor Heimpublikum bei weitem nicht für die angepeilten Top Ten. Startläuferin Schwaiger (1 Nachlader) hielt ihr Team zunächst noch in der Spitzengruppe, sie übergab als Dritte an Innerhofer. Die Salzburgerin fiel nach katastrophaler Schießleistung aber aussichtslos zurück. "Es tut mir unheimlich leid für die Mannschaft. Die Windverhältnisse waren anders als beim Einschießen, ich habe reagiert, aber ich weiß nicht, wo die Schüsse waren. Ich bin beim Liegendschießen echt schon verzweifelt, heute ist es einfach total daneben gegangen", bedauerte Innerhofer.