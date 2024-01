Biathlon-Frauen-Staffel in Ruhpolding auf achtem Platz

Österreichs Frauen-Staffel hat sich beim Auftakt der Biathlon-Weltcupbewerbe in Ruhpolding für das schwache Abschneiden in Oberhof am vergangenen Wochenende ein wenig rehabilitiert. Lisa Hauser, Anna Gandler, Anna Juppe und Dunja Zdouc klassierten sich am Mittwoch auf dem achten Platz. Auf die Top sechs fehlte dabei bereits eine knappe Minute. Frankreichs Frauen siegten nach 4 x 6 km vor Schweden und Deutschland.

Bei den Österreicherinnen wurde nach dem Desaster von Oberhof, als Schlussläuferin Hauser nach der Überrundung von Juppe gar nicht mehr zum Zug kam, umgestellt. Hauser startete dieses Mal in den Bewerb. Die Tirolerin stürzte in der ersten Runde, musste beim Liegend- und Stehendschießen dann insgesamt dreimal nachladen und übergab als Neunte an Gandler.

Die Tirolerin zeigte eine gute Vorstellung und holte zwei Plätze auf. Juppe konnte das Resultat halten, ehe Zdouc im Finish noch einen Platz gegenüber Tschechien verlor. Die ÖSV-Frauen schrieben am Ende sieben Nachlader an. An der Spitze gewannen die Französinnen sicher. Norwegen musste sich nach zwei Strafrunden von Startläuferin Marit Ishol Skogan mit Rang zehn begnügen.