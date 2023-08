Biasio vermasselt Jungstar Schleindler den Turniersieg

Pool Players Rankweil Spieler Markus Schleindler wurde bei Ländle-Tour in Feldkirch Dritter.

FELDKIRCH. Nichts wurde es für den Pool Players Club Rankweil Spieler Markus Schleindler mit dem so erhofften Turniersieg bei der großen Premiere der Jugend Ländle-Tour in der Disziplin 9er Ball in den Räumlichkeiten vom Break House of Billard in Feldkirch. Der Topfavorit und die Nummer eins von Österreich im Pool Billard-Nachwuchs wurde Dritter. Der BSV Break Feldkirch Spieler Seymen Atila landete wie Schleindler auf dem Podest. Der Rankweiler Markus Schleindler verlor im Halbfinale gegen den späteren Turniersieger Raphael Biasio aus Tirol knapp mit 4:5-Punkten und ist knapp ausgeschieden. Für den erst fünfzehnjährigen Schleindler geht es kommendes Wochenende in die Schweiz. Die große Zukunftshoffnung für eine sehr erfolgreiche Laufbahn nimmt erstmals an einem Jugend Eurotour Bewerb in Kerzers teil. Dort messen sich die besten europäischen Jugendspieler in der Disziplin 9er Ball. Für Schleindler ist es die erste echte Bewährungsprobe mit den Jungstars. Ende Oktober will der PPC-Rankweil Akteur seine Goldmedaillen aus dem Vorjahr bei den nationalen Titelkämpfen in Wattens erfolgreich verteidigen. Ebenfalls war für Seymen Atila bei der Ländle-Tour in der Vorschlussrunde gegen den Finalisten Julian Riegler aus Wolfsberg nach hartem Kampf und einer 4:5-Niederlage Endstation. Nach vielen Jahren Pause organisierte Eagles Academy Gründer und Jugend-Landestrainer Jürgen Scherrer erstmals wieder ein stark besetztes Poolbillard Jugend-Turnier in Vorarlberg. 23 Talente und einige österreichische Nationalteamspieler aus dem Jugendbereich sorgten mehrere Stunden lang für Billard vom Feinsten. Vorarlbergs Poolbillard Profi Mario He aus Rankweil war von den gezeigten Leistungen des Nachwuchses positiv überrascht und und gratulierte allen Teilnehmern für die erbrachten Vorstellungen. „Das soll ein Anfang von was Großem sein. Wollen und müssen für den starken Nachwuchs etwas tun und die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen und bieten“, sagt Ländle Tour Vorarlberg Organisationschef Jürgen Scherrer. Dieses qualitativ hochstehende Turnier in Feldkirch soll künftig Sportler wenn möglich aus ganz Österreich in die Montfortstadt bringen. Bei der Premiere waren schon die besten Spieler aus den Bundesländern aus Tirol und Kärnten extra ins Ländle angereist.VN-TK