BG Dornbirn siegreich beim Business Master

Beim österreichweiten Schulwettbewerb der SCHOOLGAMES spielten 300 Schüler um den Titel.

Dornbirn. Vor kurzem fand in Linz das diesjährige Bundesfinale der Business Masters statt. Die besten Schulteams des Landes zeigten ihre Fähigkeiten in den Bereichen Wirtschaft, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bei den gleichnamigen Brettspielen der SCHOOLGAMES. Für die Schüler des Bundesgymnasiums Dornbirn hatte sich die Fahrt noch Oberösterreich besonders gelohnt. Nachdem sich zwei Teams in der Junioren- bzw. Seniorklasse im April bei der Landesausscheidung qualifiziert hatten, konnten sie auch beim Bundesturnier punkten.