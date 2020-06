BG Dornbirn erstmals siegreich bei „Jugend Innovativ“

Für das Projekt „Light it up“ gab es den ersten Preis in der Kategorie „Design“.

Dornbirn. Als „einfach, aber genial“ bewertete die Jury die Idee der Dornbirner Schülerinnen einer Photovoltaikleuchte für Bushaltestellen. Damit Wartende nicht mehr so oft aus öffentlichen Bussen heraus übersehen werden, haben die Jugendlichen eine Leuchte mit Schutzgehäuse entworfen. „Es ist eine funktional, konstruktiv und gestalterisch überzeugende Lösung für ein konkretes Problem, entstanden in Kooperation von Teammitgliedern mehrerer Schulen“, hieß es in der Jury-Begründung.

Das Projekt „Schluss mit der Dunkelheit – Light it up“ war ursprünglich im Rahmen der First Lego League (FLL) entstanden. Hier verhalf es bereits dem Team des BG Dornbirn „Voradlbär“ zum Sieg des Regionalbewerbs. Auch beim „Smart City Dornbirn“ Wettbewerb erreichte die Bushaltestelle-Beleuchtung, basierend auf einer Gartenleuchte, den dritten Platz. Jetzt wurde das zukunftsweisende Projekt vom Schülerinnen-Trio Katja Mitterbacher, Claudia Thal (beide BG Dornbirn) und Sara Mitterbacher (HTL Bregenz) weiterentwickelt und zum österreichischen Ideenwettbewerb „Jugend Innovativ“ eingereicht. Der Wettbewerb würdigt die innovativen Leistungen von Österreichs Schülerinnen, Schülern und Lehrlingen. Sechs Teams – davon vier aus Vorarlberg – konnten sich heuer mit ihren kreativen Projekten gegen insgesamt 420 Einreichungen durchsetzen.

30 Teams hatten es in der 33. Wettbewerbsrunde ins Finale geschafft. Sie präsentierten ihre kreativen Entwicklungen der hochkarätigen Jury im Rahmen virtueller Projekt-Updates statt wie bisher im Zuge eines Interviews beim Bundesfinale in Wien. Dafür mussten unter anderem Videobeiträge gedreht und umfangreiche Unterlagen eingereicht werden. „Der Aufwand hat sich gelohnt. Es war dies die erste Teilnahme vom BGD an diesem Wettbewerb und wir freuen uns sehr, dass ‚unsere Mädchen‛ gewonnen haben. Das ist insofern bemerkenswert, da die meisten Einreichungen und Siegerprojekte aus dem BHS-Bereich stammen“, freut sich die Projektleiterin am BG Dornbirn Erika Schuster.