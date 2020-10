Bezirksvertretung - SPÖ wächst deutlich und liegt in Wieden weiter auf dem ersten Platz

Wieden bleibt bei der Bezirksvertretungswahl in der Hand der SPÖ Das deutliche Plus von 3,51 Prozentpunkten auf 35,54 Prozent stärkte dabei die Sozialdemokraten noch weiter. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegen die Grünen mit 23,77 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 ist das allerdings ein Rückgang um 2,36 Prozentpunkte. Mit 11,77 Prozentpunkten liegen sie weit hinter hinter der SPÖ. 19,7 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Die Volkspartei heimste zusätzliche 3,61 Prozentpunkte ein.

Vierte im 4. Bezirk sind die NEOS, deren Ergebnis sich mit 8,85 Prozent kaum veränderte. Eine Schlappe muss die FPÖ hinnehmen, die 10,21 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,81 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl so einen Abstieg vom vierten Platz. Das Team HC Strache mobilisierte gerade einmal 2,25 Prozent Strache-Fans im Bezirk. Die übrigen Listen kamen auf 5,08 Prozent.

In Wieden waren bei der Bezirksvertretungswahl 25 133 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 27,08 Prozent sehr niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

