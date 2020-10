Bezirksvertretung - SPÖ erreicht in Floridsdorf zusätzliche Wähler und bleibt vorn

In Floridsdorf hat die SPÖ bei der Bezirksvertretungswahl ihre Spitzenposition verteidigt Mit 44,52 Prozent wuchsen die Sozialdemokraten stark um 6,16 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 26,41 Prozentpunkten an die ÖVP mit 18,11 Prozent (plus 11,63 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 9,64 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ: Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 27,51 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei im 21. Bezirk sind die Grünen, die um 1,89 Prozentpunkte auf 9,19 Prozent wuchsen. Die NEOS steigerten sich um 1,01 Prozentpunkte: 4,65 Prozent bedeuten Platz fünf. Das Team HC Strache mobilisierte gerade einmal 4,46 Prozent Strache-Fans im Bezirk. Die übrigen Listen kamen auf 9,42 Prozent.

In Floridsdorf waren bei der Bezirksvertretungswahl 121 675 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 55,85 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

