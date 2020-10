Bezirksvertretung - SPÖ bleibt stärkste Partei in Margareten, Zugewinne für ÖVP

Die Nummer eins in Margareten heißt weiter SPÖ. 35,29 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 3,46 Prozentpunkte weniger, reichte aber, um ganz oben zu bleiben. Mit einem Abstand von 7,06 Prozentpunkten liegen dahinter die Grünen mit 28,23 Prozent (plus 5,39 Prozentpunkte). 13,85 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Die Volkspartei heimste zusätzliche 5,71 Prozentpunkte ein.

Nummer vier im 5. Bezirk wurden die NEOS, die um 1,28 Prozentpunkte auf 7,49 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Einen Flop legte die FPÖ hin, die 15,23 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,66 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl also einen Absturz vom dritten Rang. Das Team HC Strache mobilisierte gerade einmal 1,95 Prozent Strache-Fans im Bezirk. Die übrigen Listen kamen auf 8,53 Prozent.

In Margareten waren bei der Bezirksvertretungswahl 39 319 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 56,08 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.