Bezirksvertretung - Simmeringer verabschieden sich von blauer Bezirksführung

Die SPÖ ist mit Zugewinnen bei der Bezirksvertretungswahl neue Nummer eins in Simmering. Die Sozialdemokraten liegen mit 41,49 Prozent um 0,66 Prozentpunkte über dem Resultat der Wahl 2015 und damit vor der bisherigen Nummer eins, der FPÖ.

Die Freiheitlichen sind jetzt Nummer zwei in Simmering. 28,61 Prozent bedeuten einen schmerzlichen Rückgang um 13,15 Prozentpunkte. Mit 12,88 Prozentpunkten liegt sie weit hinter der neuen Nummer eins. 11,29 Prozent der Wähler erreichte die ÖVP. Die Volkspartei geht um 6,29 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

Viertstärkste Partei im 11. Bezirk sind die Grünen, die um einen Prozentpunkt auf 6,56 Prozent nur leicht wuchsen. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 3,5 Prozent. Das neue Projekt des ehemaligen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache bekam nur 3,01 Prozent - Platz sechs. Die übrigen Listen kamen auf 5,55 Prozent.

In Simmering waren bei der Bezirksvertretungswahl 70 229 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 52,81 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.