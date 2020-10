Bezirksvertretung - Rudolfsheim-Fünfhaus: SPÖ mit Plus weiterhin an der Spitze, ÖVP legt zu

Nummer eins in Rudolfsheim-Fünfhaus bei der Bezirksvertretungswahl ist auch 2020 die SPÖ Die Sozialdemokraten erzielten 42,5 Prozent - das ist um 3,45 Prozentpunkte deutlich mehr als 2015. Auf Platz zwei liegen die Grünen mit 18,09 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 verlor die Ökopartei damit aber um 3,11 Prozentpunkte. Mit 24,41 Prozentpunkten liegen sie weit hinter hinter der SPÖ. 12,96 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Die Volkspartei heimste zusätzliche 6,27 Prozentpunkte ein.

Platz vier geht im 15. Bezirk an die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 16,88 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 7,95 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 4,91 Prozent. Das Team HC Strache mobilisierte gerade einmal 3,69 Prozent Strache-Fans im Bezirk. Die übrigen Listen kamen auf 9,91 Prozent.

In Rudolfsheim-Fünfhaus waren bei der Bezirksvertretungswahl 51 318 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 26,9 Prozent sehr niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.