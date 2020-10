Bezirksvertretung - ÖVP bleibt stärkste Partei in Döbling, Einbußen für FPÖ

Nummer eins in Döbling bei der Bezirksvertretungswahl ist auch 2020 die ÖVP Sie wuchs um 4,36 Prozentpunkte auf 36,89 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die SPÖ mit 26,92 Prozent. Gegenüber der Wahl 2015 verloren die Sozialdemokraten damit aber leicht um 0,92 Prozentpunkte. 16,02 Prozent der Wähler stimmten für die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 4,33 Prozentpunkte.

In Döbling waren bei der Bezirksvertretungswahl 55 408 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 63,23 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.