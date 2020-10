Bezirksvertretung - Meidling: SPÖ mit Plus weiterhin an der Spitze, FPÖ verliert

Die SPÖ liegt in Meidling bei der Bezirksvertretungswahl weiter auf Platz eins Mit einem starken Gewinn von 3,17 Prozentpunkten auf 42 Prozent bauten die Sozialdemokraten ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Weit dahinter liegt mit 25,15 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP, die auf 16,85 Prozent kam - ein starkes Plus von 8,55 Prozentpunkten. Diese massive Steigerung verhalf der Volkspartei indes zum Aufstieg vom vierten Platz. 15,91 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 3,19 Prozentpunkte.

In Meidling waren bei der Bezirksvertretungswahl 66 672 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 52,3 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.