Bezirksvertretung - Leopoldstadt beendet grünes Zwischenspiel: SPÖ gewinnt

Wechsel an der Spitze in der Leopoldstadt: Dort hat die SPÖ bei der Bezirksvertretungswahl klar den ersten Platz geschafft. Mit 40,44 Prozent schnitten die Sozialdemokraten um 12,38 Prozentpunkte besser ab als bei der letzten Wahl und überholten die Grünen.

In der Leopoldstadt waren bei der Bezirksvertretungswahl 73 764 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 29,68 Prozent sehr niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.