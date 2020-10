Bezirksvertretung - Innere Stadt: ÖVP weiter an der Spitze

Die ÖVP liegt in der Inneren Stadt bei der Bezirksvertretungswahl weiter auf Platz eins Das Ergebnis von 40,52 Prozent bedeutet einen starken Zuwachs für die Volkspartei um 14,84 Prozentpunkte. Platz zwei ging wieder an die SPÖ, für die es 22,97 Prozent gab. Gegenüber der Wahl 2015 verloren die Sozialdemokraten damit aber um 1,21 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 17,55 Prozentpunkten groß. 17,38 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Die Ökopartei geht um 1,41 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

In der Inneren Stadt waren bei der Bezirksvertretungswahl 12 677 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 65,29 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.