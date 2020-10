Bezirksvertretung - Hietzing: Volkspartei weiter vorn

Die ÖVP hat in Hietzing bei der Bezirksvertretungswahl ihren Spitzenplatz verteidigt Sie wuchs um 1,63 Prozentpunkte auf 40,98 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Weit dahinter liegt mit 16,68 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen wie schon bei der letzten Wahl die SPÖ, die auf 24,3 Prozent kam (plus 1,01 Prozentpunkte). 13,61 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 1,67 Prozentpunkte.

In Hietzing waren bei der Bezirksvertretungswahl 42 342 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 30,17 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.