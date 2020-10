Bezirksvertretung - Favoriten: SPÖ auch 2020 stärkste Kraft

In Favoriten ist die SPÖ bei der Bezirksvertretungswahl auch 2020 stärkste Kraft Das Ergebnis von 48,83 Prozent bedeutet einen starken Zuwachs für die Sozialdemokraten um 8,43 Prozentpunkte. Weit dahinter liegt mit 32,36 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die ÖVP, die auf 16,47 Prozent kam (plus 9,76 Prozentpunkte). Dank dieses massiven Stimmenausbaus schaffte die Volkspartei aber den Aufstieg von Platz vier. 11,93 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ: Die Freiheitlichen verloren also drastisch um 26,25 Prozentpunkte und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei im 10. Bezirk wurden die Grünen, die somit von Platz drei abstiegen. Das Minus von 0,85 Prozentpunkten markiert einen leichten Rückgang auf 6,28 Prozent für die Ökopartei. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch. Das jüngste Projekt des früheren FPÖ-Chefs erzielte bei seiner Premiere 5,29 Prozent, immerhin Platz fünf. Die NEOS performten konstant, die Pinken kamen auf 3,62 Prozent. Die übrigen Listen kamen auf 7,58 Prozent.

In Favoriten waren bei der Bezirksvertretungswahl 133 427 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 31,14 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate automatisiert erstellt.