Bezirksvertretung - Die Josefstadt trägt weiter türkis

In der Josefstadt hat die ÖVP den ersten Platz behauptet, stagniert aber. Die Volkspartei erzielte 30,19 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2015 praktisch stabil. Platz zwei ging mit einem marginalen Abstand von 0,69 Prozentpunkten erneut an die Grünen mit 29,5 Prozent (plus 2,28 Prozentpunkte). 21,71 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten um 2,01 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei im 8. Bezirk wurden die NEOS, die um 1,48 Prozentpunkte auf 7,45 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Einen Rückschlag erfuhr die FPÖ, der 5,59 Prozentpunkte abhanden kamen. Den Freiheitlichen bescherte die Wahl so einen Abstieg vom vierten Platz. Die Rote Laterne im Kreis der Gemeinderats-Parteien geht an die neue Partei von Heinz-Christian Strache. Das Team des Ex-FPÖ-Obmanns bekam 1,17 Prozent. Die übrigen Listen kamen auf 5,58 Prozent.

In der Josefstadt waren bei der Bezirksvertretungswahl 18 892 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 28,62 Prozent sehr niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.

