Bezirksvertretung - Die Brigittenau wählte wieder rot, ÖVP im Aufwind

Die SPÖ bleibt in der Brigittenau bei der Bezirksvertretungswahl auf Platz eins Die Sozialdemokraten erzielten 45,02 Prozent - das ist ein deutlicher Zuwachs um 3,32 Prozentpunkte. Weit dahinter liegen mit 27,75 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen mit 17,27 Prozent (plus 3,94 Prozentpunkte). 14,78 Prozent der Wähler stimmten für die ÖVP. Die Volkspartei geht um 9,04 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

Nummer vier im 20. Bezirk wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Sie verlor mit 22,7 Prozentpunkten etwas und steht nun bei nur mehr 7,35 Prozent. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die Pinken erlangten 4,99 Prozent. Das Team HC Strache erhielt verhaltenen Zuspruch. Das jüngste Projekt des früheren FPÖ-Chefs erzielte bei seiner Premiere 3,1 Prozent - das ist der letzte Platz im Reigen der Gemeinderats-Parteien. Die übrigen Listen kamen auf 7,5 Prozent.

In der Brigittenau waren bei der Bezirksvertretungswahl 55 872 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 51,77 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.