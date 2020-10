Bezirksvertretung - Bestimmende Farbe in Liesing ist weiter rot, Sozialdemokraten bauen Stimmanteil noch aus

In Liesing ist die SPÖ bei der Bezirksvertretungswahl auch 2020 stärkste Kraft Mit 40,44 Prozent wuchsen die Sozialdemokraten um 1,21 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 18,33 Prozentpunkten liegt weit dahinter die ÖVP mit 22,11 Prozent (plus 11,26 Prozentpunkte). 10,26 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Die Ökopartei geht um 0,56 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

In Liesing waren bei der Bezirksvertretungswahl 82 766 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl war mit 34,7 Prozent niedrig. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.