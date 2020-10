Bezirksvertretung - Alsergrund: SPÖ weiterhin an der Spitze, FPÖ verliert

Am Alsergrund hat die SPÖ den ersten Platz behauptet, stagniert aber. Die Sozialdemokraten erzielten 31,45 Prozent, damit blieben sie im Vergleich zu 2015 praktisch stabil. Dahinter liegen wie schon bei der letzten Wahl die Grünen mit 29,21 Prozent (plus 1,76 Prozentpunkte). 18,32 Prozent der Wähler erreichte die ÖVP. Die Volkspartei geht um 4,48 Prozentpunkte gestärkt aus der Wahl 2020 hervor.

Am Alsergrund waren bei der Bezirksvertretungswahl 32 343 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 63,46 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.