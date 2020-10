Bezirksvertretung - Abschied von der grünen Bezirksführung in der Leopoldstadt

Die SPÖ hat in der Leopoldstadt mit massiven Zuwächsen den ersten Platz bei der Bezirksvertretungswahl erkämpft. Die Sozialdemokraten liegen mit 35,38 Prozent um 7,32 Prozentpunkte über dem Resultat der Wahl 2015 und damit vor der bisherigen Nummer eins, den Grünen.

Die Ökopartei ist jetzt Nummer zwei in der Leopoldstadt. 30,56 Prozent bedeuten einen Rückgang um 4,78 Prozentpunkte. 12,44 Prozent der Wähler überzeugte die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei eindeutig um 6,43 Prozentpunkte.

In der Leopoldstadt waren bei der Bezirksvertretungswahl 73 764 Personen wahlberechtigt. Die Beteiligung an der Urnenwahl betrug 58,4 Prozent. Angesichts der großen Zahl an ausgegebenen Wahlkarten ist dies aber ein vorläufiger Wert.