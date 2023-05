Bezirksmusikfest in Hohenems

Der Festumzug am vergangenen Sonntag war der eindrucksvolle Höhepunkt zum Abschluss des dreitägigen Bezirksmusikfestes in Hohenems, das die Emser Bürgermusik anlässlich ihres 202-jährigen Bestehens organisierte.

Bereits am Samstag sorgte das Jugendkapellentreffen mit rund 1.200 Jungmusikanten aus über 30 verschiedenen Vereinen für Furore, die gemeinsam für ein aufsehenerregendes Motiv anlässlich 202 Jahre Bürgermusik Hohenems sorgten. Am Abend folgte der Sternaufmarsch von elf Vorarlberger Musikvereinen, die sich zusammen mit zahlreichen Gästen danach zu Klängen der "Sibnerpartie Brass Entertainment", "Lesanka Deluxe" und "Fättes Blech" vergnügten. Auch die Bar mit DJ Rotzlöffel und die Weinlaube mit den "Schlanzern" waren voll ausgelastet.

Bürgermeister Dieter Egger zeigte sich begeistert: "So ein Fest ist nur durch viele Ehrenamtliche möglich. Beim Bezirksmusikfest sind 800 Ehrenamtliche, die insgesamt 1.700 Dienste übernommen haben, im Einsatz. Eine unglaubliche Leistung. So war es für mich und unsere Stadträte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hohenems klar, dass wir auch mitarbeiten werden. Es hat sehr viel Spaß gemacht und die Stimmung war einfach toll! An dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die so ein Fest möglich machen!", so das Stadtoberhaupt.