Bezirksmusikfest als Höhepunkt zum Jubiläum

Buch. Tausende Gäste und Musikanten werden beim großen Fest vom 05.-08. Juli erwartet.

Nach mehreren Vorveranstaltungen, darunter die Durchführung der Landeswertungsspiele im Wolfurter Cubus, geht es für den Musikverein Buch nun in die heiße Phase. Denn zum 150-jährigen Bestand stellt der jubilierende Verein zum dritten Mal das Bregenzerwälder Bezirksmusikfest auf die Beine. Seit 2 Jahren laufen nun die Vorbereitungen. „Für mich ist es eine spannende Entwicklung zu sehen wie das Mega – Projekt wächst“, führt Obmann Dominik Steurer aus. Erfahrung mit großen Events haben die Bucher mehrfach: Viele gesellige Feste finden sich in der Historie des 1868 gegründeten Vereins wieder. Seit 20 Jahren wird traditionell direkt im Dorfzentrum auf der großen Wiese gefeiert: Das Ganze mit bester Aussicht auf den Bodensee, wissen die Ehrenobmänner Hubert Sinz und Alexander Eberle nur all zu gut.

„Zum Auftakt am Donnerstag gibt es ein Festival im Zelt“, weiß Vizeobmann Alexander Tomasini. Vier Bands, darunter die international erfolgreiche Gruppe „LaBrassBanda“ sorgen für ein Erlebnis der besonderen Art (Karten über Ländle – Ticket). Kultig wird der Freitag mit den „Fäaschtbänkler“. Am Samstag steht das Jubilaretreffen des Blasmusikverbandes mit Rasenshow der Militärmusik an. Nachfolgend sorgen „Allgäu6“, die „Strawanzer“ sowie das „Alpski Kvintet“ für beste Unterhaltung. Traditionelles am Sonntag: Messe und Frühschoppen sowie Umzug mit 36 Kapellen. Das gesamte Programm unter www.mvbuch.com. (mst)